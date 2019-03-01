2019-03-01T20:50:48+03:00
Общество

Самарцы бьют тревогу: в парк 60-летия Советской власти КАМАЗами везут грязный снег

Местные жители опасаются, что растаяв этот снег навредит природе
Евгения ВАСИНА
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Фото: Виктория ЕлистратоваФото: Виктория Елистратова
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Жители Самары снова переживают за судьбу парк 60-летия Советской власти. Как стало известно корреспондентам «КП-Самара», на этот раз местные жители заметили КАМАЗы, которые привозят в парк снег.

- Рядом с конюшней кучи снега. Там, расчищена площадка, я думаю, этот как раз для сваливания снега. Здесь уже есть пару кучек. Если посмотреть внимательнее, снег грязный, с примесью химии и песка, - поделилась местная жительница Виктория.

Горожане опасаются, что обильные воды могут просто на просто «сгноить» лес. Для чего в парк везут снежные массы пока неизвестно. На момент написания новости комментария от администрации Кировского района не последовало. Мы продолжим следить за развитием событий.

С парк 60-летия Советской власти в Самаре КАМАЗами везут снег.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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