Налоги от доходов жителей, поступающие в бюджет Самары, выросли на 9,5%

СЕГОДНЯ 20:13 2019-03-01T20:13:14+03:00

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Налоги от доходов физических лиц по-прежнему основной источник поступления финансов в бюджета Самары. По итогам 2017 года удельный вес в налоговых и не налоговых доходах городского бюджета поступление по этой позиции составил 62,3% - это 9 миллиардов 245 миллионов.

- Если брать общую сумму доходов, то доля налогов от доходов физических лиц - 35,8%. Рост поступлений составил 9,5%, в основном из-за увеличения зарплаты, - сообщила начальник отдела прогнозирования и анализа поступлений доходов бюджета и внутригородских районов Департамента финансов администрации Самары Марина Пищакова. - Поэтому просим граждан не допускать задолженностей по уплате налогов и декларировать свои доходы, потому что эти поступления позволяют планировать больший объем социально важных расходов.

Чтобы поступления в бюджет росли работает профильная комиссия, а также телефон горячей линии по вопросам невыплаты зарплаты и нелегальной трудовой занятости.

- По итогам 2017 года мы работали с 29 организациями, имеющими задолженность по НДФЛ. В итоге 16 компаний погасили задолженность на 8,8 миллионов рублей. С 80 организациями проведена работа по погашению задолженности по выплате зарплаты из них 24 полностью или частично погасили долг на сумму 178 миллионов рублей, - добавила Марина Пищакова.

По словам чиновника, среди обращение по телефону горячей линии с 10 компаниями провели работу 6 из них погасили задолженность по зарплате на сумму 80 миллионов рублей, 83 заявителям помогли советом.

ИСТОЧНИК KP.RU