Житель Самарской области кувалдой и гвоздодером защищал свой дом от грабителя

СЕГОДНЯ 21:12 2019-03-01T21:12:25+03:00

Во время потасовки хозяин дважды ударил по голове налетчика Фото: "КП" Архив

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В Отрадном в суде рассмотрят уголовное дело о разбойном нападении на дом, хозяин которого оказал грабителю очень активное сопротивление. Сейчас прокуратурой города утверждено обвинительное заключение налетчику.

Нападение на дом жителя Отрадного произошло в декабре 2018 года.

- По версии следствия, 28-летний ранее неоднократно судимый гражданин, ошибочно полагая, что у одного из местных жителей в доме есть значительная сумма денег, ночью проник в жилой дом. Угрожая ножом и газовым баллончиком «ШОК» он потребовал от хозяина 2 млн рублей, - сообщили в прокуратуре. - Однако 41-летний владелец дома оказал злоумышленнику активное сопротивление.

Владелец дома вооружился кувалдой и гвоздодером. Завязалась драка. В итоге хозяин дома во время потасовки дважды ударил по голове налетчика, а тот в свою очередь, нанес несколько ран в грудь и живот.

Когда преступник упал, хозяин решил, что убил налетчика и вызвал полицию. Правда в момент разговора с правоохранителями, налетчик подал признаки жизни.

О налетчике также известно, что его обвиняли в продаже в ломбард золотой цепи, полученной в ходе грабежа, совершенного другим лицом, а также краже 3 тыс. рублей из одной из квартир

ИСТОЧНИК KP.RU