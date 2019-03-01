2019-03-01T22:28:15+03:00
Общество

В Самарской области объявлен «Желтый уровень опасности»

Это связано с обильными осадками
Евгения ВАСИНА
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Будьте осторожны!Будьте осторожны!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В пятницу, 1 марта с 23.00 в Самарской области объявлен «Желтый уровень опасности». Что означает – потенциальная опасность, возможна чрезвычайная ситуация. Причина этому - обильными осадками на территории региона. МЧС России по Самарской области просят жителей быть осторожными и бдительными.

- Просим граждан не выезжать на личном транспорте. А при возникновении чрезвычайных ситуаций звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01», - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее МЧС предупреждали об ухудшении погодных условий. По информации Приволжского УГМС с 19 часов 1 марта до 19 часов 2 марта на территории области прогнозируется облачная погода и мокрый снег, местами сильный снег и слабая метель, а также слабый гололед. При этом будет дуть юго-западный ветер, скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит 0…-5°, днем +1… -4°. Местами возможны снежные заносы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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