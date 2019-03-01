На "Самара Арене" косят траву: поле стадиона готовят к игре "Крылья Советов" - "Енисей" 9 марта

1 Март 23:11 2019-03-01T23:11:42+03:00

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Поле "Самара Арены" продолжают готовить к матчу "Крылья Советов" - "Енисей", который состоится в Самаре 9 марта. Как ранее рассказал журналистам "КП-Самара" заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов, газон после зимовки чувствует себя нормально, с него убрали специальное покрытие.

- Сейчас по информации ФГУП "Спорт инженеринг" агрономы поливают поле, вносят удобрения после зимовки. Для дополнительного освещения используют специальное оборудование. Кроме того на стадионе покосили траву, - приводят данные в департаменте информационной политики региона.

Также Александр Фетисов отметил в разговоре с журналистом "КП-Самара", что с территории около стадиона продолжают вывозить снег. Обильные осадки этой зимы привели к тому, что здесь необходима серьезная уборка, в том числе от снега чистят и крышу стадиона.

Игра с "Енисеем" на домашней арене состоится 9 марта в 15.00. 2 марта в 17.30 по самарскому времени самарский клуб проведет первую игру сезона в Москве с местным "Локомотивом".

ИСТОЧНИК KP.RU