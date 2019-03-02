2019-03-02T08:42:15+03:00
Происшествия

«Одного из водителей зажало в кабине»: под Сызранью лоб в лоб столкнулись два грузовика

Из покореженной машины мужчину доставали спасатели
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ПСС Самарской областиФото: ПСС Самарской области
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Вечером в пятницу, 1 марта, на 905 километре трассы М-5 «Урал» под Сызранью произошла серьезная авария, там лоб в лоб столкнулись два грузовика.

- В результате случившегося водитель одного из большегрузов оказался зажат в кабине автомобиля. Для его деблокирования в 22:03 на место происшествия была направлена дежурная смена спасателей Сызрани, - сообщили в пресс-службе ПСС Самарской области.

Чтобы достать мужчину из покореженной кабины, спасателям пришлось использовать гидравлический инструмент. В 22:55 они извлекли пострадавшего из машины. Поскольку состояние водителя было тяжелое, то его увезли в городскую больницу для дальнейшей госпитализации.

Авария произошла вечером на трассе М-5

Авария произошла вечером на трассе М-5

ИСТОЧНИК KP.RU

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