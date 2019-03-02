2019-03-02T09:21:31+03:00
Спорт

Тольяттинкий ХК «Лада» уступил «Соколу» во втором матче 1/8 финала плей-офф ВХЛ

Теперь у команд равный счет в серии — 1:1
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ХК "Лада"Фото: ХК "Лада"
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В пятницу, 1 марта, в Тольятти прошел второй матч 1/8 финала плей-офф ВХЛ между местной «Ладой» и красноярским «Соколом». К сожалению, эта встреча прошла для тольяттинцев неудачно. Они уступили гостям со счетом 1:4.

Хоккеисты «Лады» открыли счет уже на 1 минуте матча. Отличился Константин Майоров. Гости сравняли счет во втором периоде на 28 минуте. Шайба влетела в угол ворот Александра Скрытника после броска Антона Вилкова. В начале третьего периода «Сокол» вырвался вперед: сначала отличился Антон Савельев, а затем вновь Антон Вилков. В конце третьего периода тольяттинцы устроили штурм ворот противника, но так и не смогли пробить их голкипера. Гости же забросили «Ладе» четвертую шайбу. Автором гола снова стал Антон Савельев. В итоге матч закончился победой «Сокола». Теперь у команд равный счет в серии — 1:1.

Как сообщает пресс-служба тольяттинского клуба, 4 и 5 марта «Лада» и «Сокол» проведут еще два матча, только теперь номинальными хозяевами в них будут красноярцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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