Открыла дверь и стащила сумку: в Самаре женщина нагло ограбила машину с водителем внутри

СЕГОДНЯ 10:02 2019-03-02T10:02:30+03:00

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На днях на улице Победы в Самаре произошло дерзкое ограбление. Там в утреннее время неизвестная женщина стащила из автомобиля сумку. При этом владелица машины в это время находилась в салоне.

- Жертва нападения рассказала, что в 9 часов утра подъехала на своем автомобиле к жилому дому. Через некоторое время к машине подошла женщина, неожиданно открыла дверь и схватила с заднего сиденья сумку. После этого преступница скрылась в неизвестном направлении, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские нашли похищенную сумку и уже опустошенный кошелек неподалеку от места нападения. К счастью, злоумышленницу засняли камеры видеонаблюдения, благодаря которым ее удалось быстро найти. Стражи порядка задержали женщину на одной из улиц Самары. Отрицать свою причастность она не стала и рассказала, что уже успела потратить украденные деньги. В отношении самарчанки было возбуждено уголовное по статье «Грабеж». Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 4 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU