Серьезное ДТП: в Сызрани КамАЗ протащил несколько метров вазовскую легковушку

СЕГОДНЯ 11:00 2019-03-02T11:00:51+03:00

Грузовик смял легковушку, а затем протащил около 30 метров / Фото: Маленькая Сызрань

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В пятницу, 1 марта, около 23:00 на улице Декабристов в Сызрани произошло серьезное ДТП. Там КамАЗ протаранил автомобиль ВАЗ-2112 и протащил его примерно 30 метров, пишет «Маленькая Сызрань».

По предварительным данным, за рулем легковушки находилась женщина. В районе торгового центра «Океан» она решила повернуть налево на улицу Макаренко, но тут ехавший в прямом направлении грузовик подмял «двенадцатую» под себя. Удар пришелся на переднюю часть автомобиля с пассажирской стороны.

К счастью, пассажиров в отечественной легковушке не было. Автоледи же получила различные травмы и была госпитализирована в городскую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU