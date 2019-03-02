Серьезное ДТП: в Сызрани КамАЗ протащил несколько метров вазовскую легковушку
В пятницу, 1 марта, около 23:00 на улице Декабристов в Сызрани произошло серьезное ДТП. Там КамАЗ протаранил автомобиль ВАЗ-2112 и протащил его примерно 30 метров, пишет «Маленькая Сызрань».
По предварительным данным, за рулем легковушки находилась женщина. В районе торгового центра «Океан» она решила повернуть налево на улицу Макаренко, но тут ехавший в прямом направлении грузовик подмял «двенадцатую» под себя. Удар пришелся на переднюю часть автомобиля с пассажирской стороны.
К счастью, пассажиров в отечественной легковушке не было. Автоледи же получила различные травмы и была госпитализирована в городскую больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU