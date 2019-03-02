2019-03-02T11:43:04+03:00
Происшествия

В Новокуйбышевске мужчина при очистке крыши от снега сорвался и повис на карнизе

Снимать коммунальщика с опасного «насеста» пришлось спасателями
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мужчина висел на металлическом ограждении, пока не подоспели на помощь спасатели / Фото: gorodnsk63.ruМужчина висел на металлическом ограждении, пока не подоспели на помощь спасатели / Фото: gorodnsk63.ru
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В Новокуйбышевске очистка крыши от снега и наледи едва не закончилась трагедией. Там едва не сорвался вниз сотрудник управляющей компании.

Все произошло днем в пятницу, 1 марта, на улице Зои Космодемьянской, 5. Один из рабочих во время уборки снега не удержался на крыше и повис на карнизе. Ему на помощь были вызваны спасатели. Как пишет gorodnsk63.ru, мужчине пришлось провисеть на металлическом ограждении довольно долгое время, потому что спасателям больше не положены аварийные сигналы, и им пришлось «собрать» почти все светофоры по пути.

К счастью, работник смог продержаться до их прибытия и не упасть. В итоге он был благополучно спасен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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