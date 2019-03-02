В Самарской области могут исключить карасей и окуней из суточной нормы ловли рыбы
Депутаты Самарской губернской думы предложили внести изменения в правила ловли рыбы на территории Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна. Сейчас суточная норма вылова водных ресурсов, в том числе не имеющих промысловой ценности, составляет 5 кг или один экземпляр, если его вес превышает 5 кг. Депутаты же предлагают скорректировать правила и разрешить рыболовам-любителям добычу в сутки и 5 кг рыбы, и одного тяжеловесного трофея.
- Суммарная суточная норма вылова для всех видов водных биоресурсов (кроме сома пресноводного), к которым относятся лещ, судак, щука и сазан, составит 5 кг плюс один экземпляр, - говорится в документе, корректирующим приказ министерства сельского хозяйства РФ.
Таким образом, остальные виды рыб, которые не представляют большой ценности, можно будет ловить без «оглядки» на суточную норму. Рыбаки смогут добывать в день сколько угодно окуня, плотвы и карася. Исключение составит ловля осетровых пород, поскольку она запрещена на территории Самарской области. В скором времени депутаты губдумы планируют направить свою инициативу в минсельхоз РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU