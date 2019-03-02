2019-03-02T14:18:52+03:00
Общество

Прокуратура пытается через суд заставить Фонд капремонта отремонтировать дом в Тольятти

Ведомство должно было провести работы в доме на улице Ленина еще 2017 году
Анастасия ФИЛАТОВА
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В доме на улице Ленина в Тольятти уже давно пора привести в порядок инженерные системы и подвалВ доме на улице Ленина в Тольятти уже давно пора привести в порядок инженерные системы и подвалФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Тольятти прокуратура добивается через суд капитального ремонта в доме № 106 на улице Ленина. Как выяснилось, региональный Фонд капремонта должен был провести там работы еще в 2017 году, но так до сих пор этого не сделал.

- Это здание включено в перечень многоквартирных домов, в отношении которых реализуется региональная программа капитального ремонта. Согласно плану работ, Фонд капремонта должен был отремонтировать в доме на Ленина инженерные системы и подвал еще в 2017 году, но никакие работы там ни в тот год, ни в последующий не проводились, - сообщили в прокуратуре Центрального района Тольятти.

В связи с этим сотрудники надзорного ведомства обратились в Ленинский районный суд Самары с требованием обязать Фонд капремонта провести в этом доме необходимые работы. Сейчас дело находится на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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