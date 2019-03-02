Прокуратура пытается через суд заставить Фонд капремонта отремонтировать дом в Тольятти
В Тольятти прокуратура добивается через суд капитального ремонта в доме № 106 на улице Ленина. Как выяснилось, региональный Фонд капремонта должен был провести там работы еще в 2017 году, но так до сих пор этого не сделал.
- Это здание включено в перечень многоквартирных домов, в отношении которых реализуется региональная программа капитального ремонта. Согласно плану работ, Фонд капремонта должен был отремонтировать в доме на Ленина инженерные системы и подвал еще в 2017 году, но никакие работы там ни в тот год, ни в последующий не проводились, - сообщили в прокуратуре Центрального района Тольятти.
В связи с этим сотрудники надзорного ведомства обратились в Ленинский районный суд Самары с требованием обязать Фонд капремонта провести в этом доме необходимые работы. Сейчас дело находится на рассмотрении.
ИСТОЧНИК KP.RU