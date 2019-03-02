В Самаре на Аэропортовском шоссе столкнулись две легковушки и маршрутка

СЕГОДНЯ 14:36 2019-03-02T14:36:31+03:00

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Утром в субботу, 2 марта, в Кировском районе Самары произошло ДТП. Примерно в 8:50 на Аэропортовском шоссе столкнулись три транспортных средства.

- На место аварии выезжали 3 пожарных и 1 единица техники. По приезду было установлено, что столкнулись два легковых автомобиля и маршрутный микроавтобус, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Информации о том, пострадал ли кто-нибудь в результате случившегося, пока нет. В настоящее время обстоятельства и подробности аварии устанавливают полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU