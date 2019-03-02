2019-03-02T15:11:38+03:00
Общество

В Сызрани машина скорой помощи застряла в сугробах по пути к больному ребенку

«Газель» медиков вытягивали спасатели с помощью пожарного рукава [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
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Водитель и местные жители в течение 2 часов пытались вызволить машину скорой помощи из снежного плена, но в итоге вызвали спасателейВодитель и местные жители в течение 2 часов пытались вызволить машину скорой помощи из снежного плена, но в итоге вызвали спасателейФото: скриншот с видео
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В ночь на субботу, 2 марта, в Сызрани попала в «снежный плен» машина скорой помощи. Вызволять медиков пришлось спасателям.

По предварительным данным, скорая ехала на вызов к больному ребенку на станцию Новообразцовая. Однако до юного пациента фельдшеры так и не доехали: «Газель» застряла в снежной каше. Самостоятельно выбраться водитель кареты скорой помощи не смог, участие местных жителей тоже не дало результата. Как пишет «Маленькая Сызрань», примерно через два часа бесплодных попыток вызволить автомобиль из размокшего снега медики решили вызвать спасателей. Однако и их спецтранспорт не смог подобраться к увязшей в снегу «Газели». В итоге пришлось вытягивать ее с помощью пожарного рукава.

Спасательная операция заняла довольно длительное время. К счастью, ребенок, к которому ехали медики, находился не в тяжелом состоянии, и ему не нужна была срочная госпитализация.

Отметим, что за эту зиму в Самарской области произошли уже несколько похожих случаев, когда скорая из-за завалов снега не могла добраться до больного или наоборот доставить его в больницу. В последний раз пациента даже пришлось везти на санях, запряженными лошадьми.

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Скорая застряла в сугробах на станции Новобразцовое в Сызрани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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