В Самаре жители нескольких домов на Ново-Вокзальной остались без холодной воды

СЕГОДНЯ 15:28 2019-03-02T15:28:54+03:00

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Днем в субботу, 2 марта, в Промышленном районе Самары произошла коммунальная авария. На улице Ново-Вокзальной возле дома № 161 была выявлена утечка из земли на водопроводной линии.

- Сотрудникам Самарских коммунальных систем придется ремонтировать трубу диаметром 300 мм. На это время жильцы близлежащих домов останутся без холодной воды, - сообщили в администрации Промышленного района.

Под отключения попали жители домов № 155, 161а, 161б, 165 и 167 по улице Ново-Вокзальной. В ближайшее врем для них установят бойлеры у домов № 161а и 165. Сроки завершения ремонтных работ пока не называются.

ИСТОЧНИК KP.RU