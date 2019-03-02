В Самаре ищут пропавшего 17-летнего подростка

СЕГОДНЯ 17:33 2019-03-02T17:33:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре родственники и волонтеры разыскивают 17-летнего Виктора Грачева. В четверг, 28 февраля, парень ушел из дома, и до сих пор о его местонахождении ничего не известно.

В день пропажи Виктор был одет черную удлиненную куртку с капюшоном, спортивные брюки и черные кроссовки. На голове у него была серая шапка-ушанка. Молодой человек худощавого телосложения, у него короткие светло-русые волосы и голубые глаза. Рост 180 см.

В настоящее время ведется инфопоиск. Инфорг от ДПСО «Лиза Алерт» - Ольга, телефон: 8-927-733-31-78. Также все, кто что-либо знает о местонахождении подростка, могут сообщить об этом по телефонам: 112 или 8 (800) 700-54-52. К слову, в соцсетях горожане сообщают, что видели молодого человека в поселке Мехзавод и в торговом центре «Мега».

ИСТОЧНИК KP.RU