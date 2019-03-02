2019-03-02T19:41:05+03:00
Происшествия

В Тольятти возбудили уголовные дела из-за регистрации двух фирм-однодневок

Сейчас правоохранители ищут причастных к незаконной деятельности
Анастасия ФИЛАТОВА
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Возбуждения уголовных дел добилась районная прокуратураВозбуждения уголовных дел добилась районная прокуратура
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В Тольятти правоохранители возбудили два уголовных дела по факту регистрации фирм-однодневок: ООО «Империал» и ООО «Юнис-Пластик».

- Фиктивно зарегистрированные компании удалось выявить в ходе проверки информации, полученной от налоговой. В дальнейшем материалы проверки были направлены следователям для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

В итоге по факту регистрации двух фирм-однодневок были возбуждены уголовные дела по статьям «Образование юридического лица через подставных лиц, а также представление в регистрирующий орган данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах» и «Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице». В настоящее время ход расследования находится на контроле прокуратуры Центрального района Тольятти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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