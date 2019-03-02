Волейбольная «Нова» в сухую проиграла московскому «Динамо»

СЕГОДНЯ 20:45 2019-03-02T20:45:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 2 марта, в Самаре в «МТЛ Арене» прошел матч 23 тура чемпионата Суперлиги по волейболу. Встречались новокуйбышевская «Нова» и московское «Динамо». К сожалению, местной команде не удалось выиграть у гостей ни одного сета — 0:3.

На протяжении всего матча волейболисты «Новы» вели упорную борьбу, не желая уступать сопернику. Однако игроки столичной команды оказались точнее в игре. В итоге первый сет новокуйбышевцы проиграли со счетом 15:25, второй — с счетом 19:25, а третий — со счетом 21:25.

В регулярном чемпионате команде из Самарской области осталось сыграть еще три матча. После последнего поражения она сместилась с 10 на 11 строчку в турнирной таблице. Всего же участников в чемпионате 14.

ИСТОЧНИК KP.RU