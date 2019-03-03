Гидрометцентр: в Самарской области впервые за 20 лет выпало так много снега
В Самарской области перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков. Об этом сообщают в Приволжском УГМС. 2 марта синоптики зафиксировали рекордный уровень выпавшего снега в Клявлино, Тольятти и Челно-Вершинах.
- В Клявлино выпало 10,4 мм осадков за сутки, в Челно-Вершинах 10,7, а в Тольятти – 13,6 мм, - говорится в сообщении регионального гидрометцентра. – Это на 2-7 мм больше, чем предыдущее максимальное значение.
Предыдущий рекорд был зафиксирован в этих районах в 1998 году.
Ранее в ГУ МЧС России по Самарской области объявили «Желтый уровень опасности» из-за обильных осадков на территории региона. Особый режим действовал с 23:00 1 марта до 19:00 2 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU