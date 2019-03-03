«Мы в них не сомневались»: в «Крыльях Советах» довольны дебютом новичков

СЕГОДНЯ 12:48 2019-03-03T12:48:28+03:00

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Руководство ФК «Крылья Советов» довольно дебютом новичков в гостевом матче 18-го тура чемпионата России с «Локомотивом». Об этом директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов рассказал «Спорт Экспресс». В составе самарцев дебютировали Джано Ананидзе, Александр Самедов и Роман Шишкин.

– Мы довольны результатом, все-таки сделали ничью с чемпионом страны, – сказал Шикунов в интервью «СЭ». – Тем более, встреча сложилась так, что нам пришлось отыгрываться, будучи в меньшинстве. Я благодарен ребятам за то, что они не развалились и вытащили этот матч. Насчет новичков – вы видели все сами. Самедов создал первый гол, великолепно отработал всю игру на высоком уровне, Шишкин тоже провел хорошую встречу, Джано забил. Никаких вопросов, это квалифицированные футболисты, мы в них не сомневались.

Кроме того, Шикунов отметил, что не полностью согласен с удалением Рохеля. По его словам, некрасивая ситуация вышла, когда футболист получил первую желтую карточку. Возник спорный момент, и «Локомотив» должен был отдать мяч гостям, однако не сделал этого.

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ИСТОЧНИК KP.RU