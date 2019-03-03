В Тольятти в аварии с участием такси пострадала двухлетняя девочка

СЕГОДНЯ 13:42 2019-03-03T13:42:34+03:00

а нерегулируемом перекрестке бульвара Ленина и ул. Баныкина таксист находился на второстепенной дороге и не уступил автомобилям с главной Фото: Из материалов пресс-службы

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2 марта в 18:30 в Тольятти произошло ДТП с участием пассажирского такси. 52-летний таксист ехал на иномарке «Хендэ Солярис». На нерегулируемом перекрестке бульвара Ленина и ул. Баныкина он находился на второстепенной дороге и не уступил автомобилям с главной.

- Он столкнулся с «Шевроле Лачетти», за рулем которой был 37-летний мужчина, - комментируют в ГУ МВД России по Самарской области. – Он ехал по ул. Баныкина со стороны ул. Голосова в направлении ул. Жилина.

В результате аварии пострадала пассажирка такси. Двухлетняя девочка ехала на заднем сиденье вместе с родителями. Правда, без детского кресла. Ребенка госпитализировали в детскую городскую больницу №1.

ИСТОЧНИК KP.RU