В Тольятти в аварии с участием такси пострадала двухлетняя девочка
2 марта в 18:30 в Тольятти произошло ДТП с участием пассажирского такси. 52-летний таксист ехал на иномарке «Хендэ Солярис». На нерегулируемом перекрестке бульвара Ленина и ул. Баныкина он находился на второстепенной дороге и не уступил автомобилям с главной.
- Он столкнулся с «Шевроле Лачетти», за рулем которой был 37-летний мужчина, - комментируют в ГУ МВД России по Самарской области. – Он ехал по ул. Баныкина со стороны ул. Голосова в направлении ул. Жилина.
В результате аварии пострадала пассажирка такси. Двухлетняя девочка ехала на заднем сиденье вместе с родителями. Правда, без детского кресла. Ребенка госпитализировали в детскую городскую больницу №1.
ИСТОЧНИК KP.RU