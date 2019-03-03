В Самаре прошел митинг против мусорной реформы и сокращений на заводах

СЕГОДНЯ 13:58 2019-03-03T14:00:16+03:00

По информации ГУ МВД России по Самарской области, митинг собрал около 150 человек

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3 марта в самарском гайд-парке «Родина» прошел митинг против сокращений на заводах, мусорной реформы и роста цен на бензин. Организатором мероприятия стал депутат Самарской губернской думы, представитель партии КПРФ Михаил Матвеев.

- На митинге в сквере Родина, перешедшем во встречу с депутатами, выступили депутаты Губдумы Алексей Лескин, Михаил Матвеев и депутат Кировского райсовета Владимир Брязу. Вел акцию секретарь Безымянского райкома КПРФ Сергей Турусин, - написал Михаил Матвеев в своем «Твиттере».

По информации ГУ МВД России по Самарской области, митинг собрал около 150 человек. Однако организаторы предоставляют другие цифры. По их сведениям, на мероприятие пришло около тысячи самарцев.

ИСТОЧНИК KP.RU