В Самарской области два человека чуть не погибли, спасая снегоход

СЕГОДНЯ 15:58 2019-03-03T15:58:56+03:00

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В Самарской области в селе Хрящевка двое мужчин застряли на снегоходе в снежной каше. Они несколько часов пытались вытащить снегоход самостоятельно, но вскоре выбились из сил и попросили помощи спасателей. Об этом сообщают в поисково-спасательной службе Самарской области.

Пока мужчины ждали спасателей, они бросили попытки спасти снегоход и начали спасаться сами. Но сил идти через мокрый снег и метель уже не было. У одного из мужчины был артрит, нога опухла и разболелась, дальше идти он не мог. Тогда его товарищ решил идти к месту, где он оставил автомобиль, и потом вернуться. Но на обратной дороге машина попала в колею и застряла.

- Прибывшие на место спасатели ПСО г. Жигулевск эвакуировали мужчину со льда на берег, а потом помогли второму пострадавшему вызволить автомобиль из снежного плена, - комментируют спасатели. – Спасательная операция успешно завершилась в 21:50.

ИСТОЧНИК KP.RU