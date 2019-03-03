2019-03-03T16:45:52+03:00
Общество

В Тольятти крыша «хрущевки» обвалилась под тяжестью снега

Дыру прикрыли: сделали временную защиту
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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За 60 лет дом ни разу ремонтировалиЗа 60 лет дом ни разу ремонтировалиФото: социальные сети
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2 марта в Тольятти крышу «хрущевки» на Коммунистической, 81 проломила снежная шапка. Кровля обвалилась с торца дома. По предварительной информации, никто не пострадал.

- 3 марта работники управляющей компании и промышленные альпинисты разобрали завал и соорудили временную защиту от снега и холода, - сообщают местные жители. Они записали на видео работы на крыше.

В Тольятти снег проломил крышу хрущевки.

На сайте «Реформы ЖКХ» сообщается, что дом 1960-го года постройки. За это время его ни разу ремонтировали. Ремонт крыши ожидается только в 2023 году.

Напомним, 28 февраля крыша обвалилась и на Южном проезде в Самаре. Крыша не выдержала большого количества снега и частично обвалилась

ИСТОЧНИК KP.RU

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