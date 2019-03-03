Не нужно полагаться на удачу: под Тольятти в метель заблудились два рыбака

СЕГОДНЯ 17:09 2019-03-03T17:09:27+03:00

Обратно рыбаки не смогли дойти сами из-за сильной метели. Тогда они обратились за помощью к спасателям

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В Самарской области едва не погибли два рыбака. Они заблудились в метель в Ставропольском районе напротив п. Луначарский на акватории реки Волга. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Самарской области

Мужчины поехали на рыбалку на мотособаке. Она застряла в снегу через 6 км т берега. Обратно рыбаки не смогли дойти сами из-за сильной метели. Тогда они обратились за помощью к спасателям. Патруль выехал в 14:22, но нашли рыбаков только после 8 вечера. На поверхности реки образовалась вода со снегом, а метель все усиливалась.

Медицинская помощь пострадавшим не понадобилась. В 20:37 их доставили на берег.

- Этот случай ещё раз подтверждает, что игнорирование погодных явлений, незнание местности и технических возможностей транспортного средства, могут повлечь за собой возникновение чрезвычайных ситуаций, которые опасны для жизни. Не нужно полагаться на удачу, - предупреждают в ПСС Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU