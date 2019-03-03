2019-03-03T17:09:27+03:00
Общество

Не нужно полагаться на удачу: под Тольятти в метель заблудились два рыбака

Мотособака рыбаков застряла в снегу
Мария ШЕСТЕРИКОВА
Поделиться:
Обратно рыбаки не смогли дойти сами из-за сильной метели. Тогда они обратились за помощью к спасателямОбратно рыбаки не смогли дойти сами из-за сильной метели. Тогда они обратились за помощью к спасателям
Изменить размер текста:

В Самарской области едва не погибли два рыбака. Они заблудились в метель в Ставропольском районе напротив п. Луначарский на акватории реки Волга. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Самарской области

Мужчины поехали на рыбалку на мотособаке. Она застряла в снегу через 6 км т берега. Обратно рыбаки не смогли дойти сами из-за сильной метели. Тогда они обратились за помощью к спасателям. Патруль выехал в 14:22, но нашли рыбаков только после 8 вечера. На поверхности реки образовалась вода со снегом, а метель все усиливалась.

Медицинская помощь пострадавшим не понадобилась. В 20:37 их доставили на берег.

- Этот случай ещё раз подтверждает, что игнорирование погодных явлений, незнание местности и технических возможностей транспортного средства, могут повлечь за собой возникновение чрезвычайных ситуаций, которые опасны для жизни. Не нужно полагаться на удачу, - предупреждают в ПСС Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Надежда есть: в Самаре продолжают искать таинственно пропавшую Лину Сторожеву
Авария под Самарой: женщина на "Шевроле" попала под КамАЗ
В Тольятти крыша «хрущевки» обвалилась под тяжестью снега
В Самарской области два человека чуть не погибли, спасая снегоход
В Самаре прошел митинг против мусорной реформы и сокращений на заводах
В Тольятти в аварии с участием такси пострадала двухлетняя девочка
В Самаре на Южном шоссе женщина на «Опель Мокка» влетела в «Ниву 4х4»
«Мы в них не сомневались»: в «Крыльях Советах» довольны дебютом новичков
Гидрометцентр: в Самарской области впервые за 20 лет выпало так много снега
«Ошиблись при смене»: тольяттинская «Ладья» проиграла «Стальным Лисам»
Теплоэнергия, отходы, управляющие компании: региональный министр ЖКХ обсудит с жителями Самары острые вопросы
В Жигулевске местные жители во время ссоры случайно убили своего приятеля
В Октябрьске автоледи устроила ДТП с двумя иномарками
В Самаре в районе завода Тарасова произошел пожар