Не нужно полагаться на удачу: под Тольятти в метель заблудились два рыбака
В Самарской области едва не погибли два рыбака. Они заблудились в метель в Ставропольском районе напротив п. Луначарский на акватории реки Волга. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Самарской области
Мужчины поехали на рыбалку на мотособаке. Она застряла в снегу через 6 км т берега. Обратно рыбаки не смогли дойти сами из-за сильной метели. Тогда они обратились за помощью к спасателям. Патруль выехал в 14:22, но нашли рыбаков только после 8 вечера. На поверхности реки образовалась вода со снегом, а метель все усиливалась.
Медицинская помощь пострадавшим не понадобилась. В 20:37 их доставили на берег.
- Этот случай ещё раз подтверждает, что игнорирование погодных явлений, незнание местности и технических возможностей транспортного средства, могут повлечь за собой возникновение чрезвычайных ситуаций, которые опасны для жизни. Не нужно полагаться на удачу, - предупреждают в ПСС Самарской области.
ИСТОЧНИК KP.RU