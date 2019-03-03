2019-03-03T20:12:25+03:00
Общество

Надежда есть: в Самаре продолжают искать таинственно пропавшую Лину Сторожеву

Волонтеры "Лиза Алерт" разместили повторную ориентировку
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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О самарчанке ничего не известно с ех пор, как она ушла из домаО самарчанке ничего не известно с ех пор, как она ушла из домаФото: соцсети
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В Самаре продолжаются поиски бесследно пропавшей Лины Сторожевой. Так, повторную ориентировку разместили в группе добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Напомним, девушка ушла из дома 14 октября. У нее остался малолетний сын. До сих пор нет никакой информации о месте нахождения пропавшей.

Лину Сторожеву объявили в федеральный розыск. Вместе с тем возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Самарчанку ищут и полицейские из соседних регионов, а также Росгвардия, общественные объединения и волонтеры.

Приметы женщины: на вид 33-35 лет, рост 160-175 см, худощавое телосложение, славянская внешность, прямые светлые волосы до плеч.

Особые приметы: с правой стороны брюшной полости послеоперационный шрам от удаления аппендицита.

Была одета: серое пальто, синие джинсы, темные ботинки.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить по телефонам: 8(846) 278-20-08 , 8(846) 956-07-66, 8-9272-13-41-15 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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