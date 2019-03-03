2019-03-03T23:01:25+03:00
Общество

В Самарской области суд оправдал студента, который украл из машины сумку с долларами

Молодой человек нанес ущерб хозяину сумки в 75 тысяч рублей
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Потерпевшая сторона написала ходатайство о прекращении уголовного делаПотерпевшая сторона написала ходатайство о прекращении уголовного делаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Сызрани завершилось слушание необычного слушания дела, об этом сообщает «КТВ-Луч». Студента местного ссуза подвозил знакомый на «Лада Калине». Когда хозяин отошел, молодой человек забрал из бардачка автомобиля сумку.

- Сумка стоит десять тысяч рублей. Внутри находился кошелек с деньгами, в том числе, с долларами. Кроме того, в кошельке оказались несколько банковских карточек, - сообщают «КТВ-Луч».

Студент засунул сумку в толстовку и убежал. В кошельке он нашел 52 тысячи рублей и 100 долларов. Он нанес ущерб хозяину на 75 тысяч рублей. На молодого человека подали в суд по факту кражи.

Потерпевшая сторона написала ходатайство о прекращении уголовного дела. Это объяснили тем, что студент возместил ущерб и извинился. Кроме того, у него положительная характеристика с места жительства маленький ребенок. В итоге суд решил не наказывать сызранца и отпустить на свободу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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