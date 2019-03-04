2019-03-04T07:55:57+03:00
Происшествия

В Сызрани обрушился балкон второго этажа жилого дома

К счастью, в результате случившегося никто не пострадал
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Александр Жулин / New - СызраньФото: Александр Жулин / New - СызраньФото: vk.com
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В воскресенье, 3 марта, в Сызрани на улице Астраханской произошло ЧП. Там со второго этажа дома № 8 упал балкон. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- В сугроб рухнуло металлическое ограждение, а бетонное основание осталось на месте. Хорошо, что никого не зацепило. Никто не пострадал, - рассказали местные жители.

По словам сызранцев, этот дом № 8 по улице Астраханской очень старый. Его построили еще в 1959 году. Скорее всего, балконная конструкция рухнула под тяжестью времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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