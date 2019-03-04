2019-03-04T08:31:27+03:00
Общество

Обвинили в отсутствии денег: в Самаре водитель и кондуктор со скандалом вытолкали пассажира из автобуса

Терминал в автобусе «отказался» выдавать мужчине билет, а вот в троллейбусе оплата проезда прошла успешно
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пассажира вытолкали из автобуса из-за проблем с оплатой проездаПассажира вытолкали из автобуса из-за проблем с оплатой проездаФото: Архив "КП"
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Утром в воскресенье, 3 марта, с одним из жителей Самары произошла неприятная история в общественном транспорте. Мужчина хотел съездить куда-то по своим делам на автобусе № 47, но так и не смог этого сделать. Его просто выгнали оттуда.

- Кондуктор и водитель вытолкали из автобуса с криками, что у меня нет денег и телефон не работает. Пришлось пересаживаться на троллейбус, и там я спокойно оплатил проезд. Хоть бы научили с людьми общаться, - написал в Твиттере самарец, предоставив и фото автобуса, и снимок билета из троллейбуса.

Судя по всему, проблемы с оплатой проезда возникли из-за неработающего терминала в автобусе, но кондуктор и водитель, не разобравшись, обвинили пассажира в отсутствии денег. Компания-перевозчик «СамараАвтоГаз» уже извинилась перед самарцем за своих сотрудников и пообещала разобраться в ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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