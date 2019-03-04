2019-03-04T09:04:27+03:00
Происшествия

Под Самарой вахтовый автобус вылетел в кювет после столкновения с двумя легковушками

После удара у одной из машин оторвало переднюю часть
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Самара LifeФото: Самара LifeФото: vk.com
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Утром в понедельник, 4 марта, на 15 километре обводной дороги Самары в Кинельском районе произошло серьезное ДТП. Там в 7:50 в районе Алексеевки столкнулись вахтовый автобус, Mazda и еще одна легковушка.

Легковушка после удара осталась без передних колес Фото: vk.com

Легковушка после удара осталась без передних колесФото: vk.com

- На место происшествия выезжали 7 пожарных и 2 единицы техники. Проводились аварийно-спасательные работы. В столкновении пострадали три человека, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Судя по фото, которые очевидцы опубликовали в соцсетях, столкновение было очень сильным. Автобус съехал с дороги в кювет, а у белой легковушки оторвало переднюю часть. У Mazda разбита вся "морда". В настоящее время подробности ДТП устанавливаются.

У иномарки разбита вся передняя часть Фото: vk.com

У иномарки разбита вся передняя частьФото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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