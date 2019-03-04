В Новокуйбышевске участковый отказался от взятки за незаконных мигрантов
В Новокуйбышевске правоохранители задержали 42-летнего уроженца одной из соседних республик. Мужчину подозревают в даче взятки полицейскому.
- 18 февраля подозреваемый, находясь в отделе полиции, передал 15 тысяч рублей участковому. Мужчина хотел, чтобы полицейский ненадлежащим образом провел проверку по факту возможной незаконной регистрации 10 иностранцев. Однако правоохранитель отказался от взятки, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
По данному факту в СУ СК по региону было возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки». В настоящее время его расследование продолжается. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU