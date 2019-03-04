2019-03-04T09:22:19+03:00
Происшествия

В Новокуйбышевске участковый отказался от взятки за незаконных мигрантов

Полицейскому обещали 15 тысяч рублей, если он закроет глаза на незаконную регистрацию иностранцев
Анастасия ФИЛАТОВА
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Полицейский не соблазнился предложенными деньгамиПолицейский не соблазнился предложенными деньгамиФото: Архив "КП"
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В Новокуйбышевске правоохранители задержали 42-летнего уроженца одной из соседних республик. Мужчину подозревают в даче взятки полицейскому.

- 18 февраля подозреваемый, находясь в отделе полиции, передал 15 тысяч рублей участковому. Мужчина хотел, чтобы полицейский ненадлежащим образом провел проверку по факту возможной незаконной регистрации 10 иностранцев. Однако правоохранитель отказался от взятки, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По данному факту в СУ СК по региону было возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки». В настоящее время его расследование продолжается. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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