В Новокуйбышевске участковый отказался от взятки за незаконных мигрантов

СЕГОДНЯ 09:22 2019-03-04T09:22:19+03:00

Полицейскому обещали 15 тысяч рублей, если он закроет глаза на незаконную регистрацию иностранцев

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В Новокуйбышевске правоохранители задержали 42-летнего уроженца одной из соседних республик. Мужчину подозревают в даче взятки полицейскому.

- 18 февраля подозреваемый, находясь в отделе полиции, передал 15 тысяч рублей участковому. Мужчина хотел, чтобы полицейский ненадлежащим образом провел проверку по факту возможной незаконной регистрации 10 иностранцев. Однако правоохранитель отказался от взятки, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По данному факту в СУ СК по региону было возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки». В настоящее время его расследование продолжается. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU