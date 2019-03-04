2019-03-04T09:40:53+03:00
Общество

В Самарской области алиментщик вспомнил о дочери только после ареста «яблока»

На путь исправления мужчину наставили судебные приставы
Анастасия ФИЛАТОВА
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После вмешательства приставов мужчина устроился на работу и начал платить алиментыПосле вмешательства приставов мужчина устроился на работу и начал платить алименты
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В Волжском районе судебные приставы наставили на истинный путь отца 3-летней девочки. Мужчина не платил дочке алименты, да и не желал ради этого устраиваться на работу, однако арест дорогостоящего смартфона - iPhone - помог ему вспомнить о своих родительских обязанностях.

- В отношении должника было возбуждено исполнительное производство. Так как он нигде официально не работал, то было решено арестовать его смартфон. Узнав, что гаджет будет продан на торгах, мужчина поспешил разобраться с долгами. Он сам продал свой телефон, а вырученные деньги перечислил дочери, - сообщили в УФССП по Самарской области.

Приставы пригрозили мужчине, что если он и дальше продолжит уклоняться от уплаты алиментов, то его привлекут к административной ответственности. В итоге должник, осознав серьезность своего положения, в рекордные сроки устроился на работу. Теперь часть его зарплаты будет перечисляться на содержание дочери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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