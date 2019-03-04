В Самаре на Затонной полыхала кровля частного дома
На тушение огня выезжали 27 пожарных и 7 спецмашин
На тушение пламени у пожарных ушло около 45 минутФото: Архив "КП"
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Утром в понедельник, 4 марта, в Самарском районе областной столицы произошел пожар. На улице Затонной, 36 огонь охватил кровлю частного дома.
- Вызов на пульт дежурного поступил в 8:02. На место происшествия по повышенному рангу «1-БИС» выезжали 27 пожарных и 7 единиц техники. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
На тушение огня у пожарных ушло около 45 минут. В 8:49 было объявлено о ликвидации пожара. Информации о пострадавших нет. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара и ущерб от него.
ИСТОЧНИК KP.RU