2019-03-04T10:13:10+03:00
Общество

В Тольятти безработный катался на «Приоре» по поддельным правам

Мужчина попался на нарушении ПДД
Анастасия ФИЛАТОВА
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Нарушителя задержали сотрудники ГИБДДНарушителя задержали сотрудники ГИБДДФото: Архив "КП"
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На днях в Тольятти полицейские случайно поймали водителя с «липовыми» правами. Сотрудники ГИБДД остановили автомобилиста за нарушение ПДД, а при проверке его документов выяснили, что они поддельные.

- Водитель автомобиля «Лада Приора» нарушил правила дорожного движения на улице Магистральной в Комсомольском районе Тольятти, за что был остановлен полицейскими. Мужчина предоставил им водительское удостоверение одной из республик ближнего зарубежья, но его подлинность вызвала у стражей порядка сомнения. В дальнейшем экспертиза подтвердила, что права поддельные, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, автомобилист — 34-летний мужчина — нигде не работает и ранее судим не был. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Сейчас ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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