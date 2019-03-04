Должен был передать деньги главе Отрадного: самарца поймали на посредничестве во взяточничестве

СЕГОДНЯ 10:39 2019-03-04T10:39:56+03:00

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В Самарской области следователи возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве. По версии следствия, он должен был передать незаконное вознаграждение главе Отрадного.

- В августе 2018 года подозреваемый предложил директору ООО поспособствовать в передаче взятки руководителю администрации Отрадного. Деньги предназначались для заключения между фирмой и управлением капитального строительства города контракта на строительство сетей газоснабжения на сумму 5 млн рублей. Кроме того, взятка должна была обеспечить в дальнейшем беспрепятственное подписание актов выполненных работ, - сообщили в СУ СК по Самарской области.

По данным правоохранителей, 6 ноября прошлого года контракт был заключен. После этого — 23 января этого года — мужчина получил от директора компании 943 600 рублей. Полицейские задержали посредника. Сейчас в отношении него ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU