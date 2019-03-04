В Новокуйбышевске владелец пунктов приема металлолома пытался подкупить борца с коррупцией
В Новокуйбышевске задержали еще одного местного жителя, который пытался подкупить полицейского. На этот раз взятка предназначалась за непроведение проверки в пунктах приема металлолома.
- 29 ноября 2018 года мужчина, находясь в служебном кабинете отдела полиции Новокуйбышевска, передал начальнику отдела экономической безопасности и противодействию коррупции 20 тысяч рублей. Он надеялся, что за эти деньги полицейский не будет проводить проверку в его пунктах приема металлолома и не станет привлекать его к административной ответственности, - сообщили в СУ СК по Самарской области.
Полицейский не соблазнился взяткой и отказался от денег. Взяткодателя же задержали, а затем возбудили уголовное дело. Сейчас расследование преступления продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU