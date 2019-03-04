В Новокуйбышевске на парковке самопроизвольно загорелся Volkswagen Tiguan

СЕГОДНЯ 11:36 2019-03-04T11:37:31+03:00

Владельца авто на момент пожара в салоне не было

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В понедельник, 4 марта, в Новокуйбышевске на пересечении улиц 50-летия НПЗ и Осипенко произошел пожар. Там на парковке самопроизвольно загорелся кроссовер Volkswagen Tiguan.

- Возгорание началось с передней части иномарки. Скорее всего, это произошло из-за дистанционного запуска мотора автомобиля, - рассказал «Комсомольской правде — Самара» очевидец.

По его словам, на место происшествия быстро приехали пожарные и в короткие сроки потушили горящую машину. К слову, владелец иномарки во время тушения пламени так на парковке и не появился.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/695198" frameborder="0"></iframe> В Новокуйбышевске машина загорелась на парковке.

ИСТОЧНИК KP.RU