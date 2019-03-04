2019-03-04T12:04:09+03:00
Общество

В Самарской области запустили горячую линию по профилактике кори

Позвонить специалистам и задать интересующий вопрос жители региона смогут до 18 марта
Анастасия ФИЛАТОВА
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Специалисты Роспотребнадзора будут принимать звонки с 9 до 18 часовСпециалисты Роспотребнадзора будут принимать звонки с 9 до 18 часовФото: Архив "КП"
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Роспотребнадзор Самарской области совместно с Центром гигиены и эпидемиологии запустил горячую линию, посвященную профилактике кори. Работать она будет с 4 по 18 марта.

- Все желающие смогут позвонить и узнать об основных правилах профилактики кори, вакцинации, а также о мерах, необходимых при контактах с заболевшим, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Самарской области.

Специалисты ведомства будут принимать звонки по телефону: 8(846)2674294, а сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии — 8(846)2603821 с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00. Также жители Самарской области смогут получить ответы на вопросы о кори по телефонам территориальных отделов Роспотребнадзора:

- Самара (Волжский, Кинельский, Красноярский районы) – 8(846)337-85-06;

- Тольятти (Жигулевск, Ставропольский район) - 8(8482)37-47-55;

- Новокуйбышевск (Красноармейский, Хворостянский, Пестравский районы) - 8(84635)4-20-14;

- Чапаевск (Безенчук, Безенчукский, Приволжский районы) - 8(84639)3-01-29;

- Нефтегорск (Нефтегорский, Алексеевский, Большеглушицкий, Большечерниговский районы) - (884670)2-10-89;

- Сызрань (Сызранский, Шигонский районы) - 8(88464)98-32-73;

- Отрадный (Кинель-Черкасский, Борский, Богатовский, Похвистневский районы) - 8(84661)2-24-82;

- Сергиевск (Сергиевский, Исаклинский, Елховский, Клявлинский, Камышлинский, Шенталинский, Челновершинский, Кошкинский районы) - 8(84655)2-45-75.

ИСТОЧНИК KP.RU

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