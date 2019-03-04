Замминистра энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Ульянкин покинул свой пост

СЕГОДНЯ 12:31 2019-03-04T12:31:37+03:00

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Заместитель министра энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Ульянкин покинул свой пост. Он продолжит трудиться в ведомстве уже в другом статусе. Он займет должность советника министра по работе с национальными проектами. Об этом сообщил министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков.

По предварительным данным, часть обязанностей, которые исполнял Сергей Ульянкин, теперь возьмет на себя Ирина Булгакова. До недавнего времени она занимала должность заместителя главы Новокуйбышевска по финансам и экономическому развитию. Теперь же она перешла работать в областное правительство на пост заместителя министра энергетики и ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU