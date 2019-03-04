2019-03-04T13:25:50+03:00
Общество

В Самарской области могут запретить охотиться на снегоходах вне специальных трасс

Подобные ограничения предложили ввести из-за участившихся случаев браконьерства
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: департамент охоты и рыболовства Самарской областиФото: департамент охоты и рыболовства Самарской областиФото: Twitter.com
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В Самарской области предложили ограничить движение снегоходов на территории охотничьих угодий. По словам представителей департамента охоты и рыболовства, в последнее время стало слишком много случаев незаконного преследования животных на этих транспортных средствах.

- Браконьеры, пользуясь высоким покровом снега, мешающего зверям свободно передвигаться, долгое время преследуют их на снегоходах. Они дожидаются, когда животные обессилят, затем либо калечат, либо убивают их. Материалы по всем этим фактам направляются в полицию, но должного эффекта от этого нет — факт добычи зверя доказать трудно, - рассказал и.о. заместителя руководителя департамента – руководителя управления охраны животного мира департамента охоты и рыболовства Самарской области Виталий Платонов на заседании губдумы.

Чиновники предложили запретить охотникам передвигаться на снегоходах вне специально оборудованных трасс. В частности, в местах зимовки и подкормки зверей. По мнению авторов инициативы, в административный кодекс РФ нужно внести изменения — установить ответственность за езду вне спецтрасс. В целом депутаты поддержали такую идею и даже высказались за введение за жестокое обращение с дикими животными уголовной ответственности, однако воплотить данную инициативу в жизнь довольно трудно. Обустройство в охотничьих угодьях специальных трасс потребует больших финансовых вложений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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