В Сызрани ищут свидетелей ДТП на Декабристов, в котором погиб пешеход
На минувшей неделе в Сызрани на улице Декабристов произошло ДТП. Там водитель пятиместной «Газели» сбил пешехода. От полученных в результате случившегося травм мужчина скончался через несколько дней в больнице.
- Все произошло 26 февраля у торгового центра «Океан». Сбили моего отца. У него оказались переломаны все ребра с левой стороны, а также повреждена челюсть. 2 марта он скончался в больнице, - написал сызранец в одной из групп в соцсетях.
Сейчас сын погибшего ищет свидетелей, а также тех, кто мог заснять момент ДТП на камеру видеорегистратора. Всех, кто обладает хоть какой-нибудь информацией по данному происшествию, просят звонить по телефону: 89267023577.
ИСТОЧНИК KP.RU