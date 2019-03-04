В Сызрани ищут свидетелей ДТП на Декабристов, в котором погиб пешеход

СЕГОДНЯ 13:24 2019-03-04T13:24:55+03:00

Медики несколько дней боролись за жизнь пострадавшего, но так и не смогли его спасти

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На минувшей неделе в Сызрани на улице Декабристов произошло ДТП. Там водитель пятиместной «Газели» сбил пешехода. От полученных в результате случившегося травм мужчина скончался через несколько дней в больнице.

- Все произошло 26 февраля у торгового центра «Океан». Сбили моего отца. У него оказались переломаны все ребра с левой стороны, а также повреждена челюсть. 2 марта он скончался в больнице, - написал сызранец в одной из групп в соцсетях.

Сейчас сын погибшего ищет свидетелей, а также тех, кто мог заснять момент ДТП на камеру видеорегистратора. Всех, кто обладает хоть какой-нибудь информацией по данному происшествию, просят звонить по телефону: 89267023577.

ИСТОЧНИК KP.RU