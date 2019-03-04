2019-03-04T14:08:05+03:00
Происшествия

Появилось видео момента ДТП с участием «Шевроле» и КамАЗа, в котором погибла автомобилистка

Легковушку вытолкнула на «встречку» под колеса грузовика едущая позади машина
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В сети появилось видео момента смертельного ДТП с участием «Шевроле Нива» и КамАЗа, которое произошло в субботу, 2 марта, на трассе Самара — Большая Черниговка. Момент ДТП попал на камеру видеорегистратора, установленного в кабине большегруза.

Судя по видео, едущая позади «Шевроле» машина вытолкнула его на встречную полосу прямо под колеса грузовика. Все произошло так быстро, что избежать столкновения было невозможно. После удара КамАЗ опрокинулся в кювет, а легковушка превратилась в груду металла. Водитель «Шевроле» - 33-летняя женщина - скончалась на месте.

По версии правоохранителей, аварию спровоцировал 42-летний водитель «Киа Рио». Он не выбрал безопасную дистанцию до едущей впереди машины и врезался в нее. Сейчас во всех обстоятельствах произошедшего разбираются полицейские.

Смертельная авария на трассе Самара - Большая Черниговка 2.03.2019.Видео: samara.dtp.official

ИСТОЧНИК KP.RU

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