«Весенняя капель» с потолка: в самарском театре драмы «Камерная сцена» протекла недавно отремонтированная крыша

СЕГОДНЯ 14:37 2019-03-04T14:46:55+03:00

Теперь весь пол в здании заставлен ведрами и устлан тряпками / Фото: @PGa90Srwd1WM4O7 Фото: Twitter.com

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Проблема протекающих крыш, которая обострилась в этом году в Самаре, добралась и до театра драмы «Камерная сцена», расположенного на улице Некрасовской. В здании практически повсюду течет вода. Сотрудники театра только и успевают подставлять ведра под эту «весеннюю капель».

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- Крышу в театре ремонтировали только в прошлом году, поскольку весной его сильно затопило. Вот 2019 год и мы снова оказались затоплены. Помогите разобраться, - обратился сотрудник театра к губернатору Дмитрию Азарову.

На жалобу самарца отреагировал департамент культуры и молодежной политики региона. По словам представителей ведомства, ремонтом крыши занималась компания АПП «Раритет». В ближайшее время подрядчик и технические специалисты приедут в театр и осмотрят его. После этого будет принято решение о дальнейших действиях.

В Самаре в театре драмы "Камерная сцена" протекла крыша .Кровлю ремонтировали буквально в прошлом году, а она уже прохудилась

ИСТОЧНИК KP.RU