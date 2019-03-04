За зиму с улиц Самары вывезли уже 765 тысяч тонн снега

СЕГОДНЯ 15:10 2019-03-04T15:25:57+03:00

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В Самаре с приходом тепла из-за угрозы подтопления городских территорий решили усилить работы по вывозу снега. Только за минувшие выходные из 43 дворов было вывезено более 2900 тон снега, а всего с начала зимнего сезона - 765 тысяч тонн. Об этом стало известно в понедельник, 4 марта, в ходе еженедельного рабочего совещания в городской администрации.

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- В выходные самарские дворы убирали 97 единиц спецтехники. Коммунальщики расчистили от снега и наледи 450 кровель. Сегодня планируется провести работы еще на 92 кровлях, - сообщил руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин.

Отметим, что в этом году выпавшего снега в Самаре в разы больше, чем в прошлом. Тогда за этот же период времени было вывезено около 500 тысяч тонн снега. В этом же году до конца зимнего сезона, по словам первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, объем вывезенного снега может перевалить уже за 1 млн тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU