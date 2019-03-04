"Уйду из "Крыльев", когда растает снег": Дмитрий Шляхтин рассказал, когда официально уступит место Александру Фетисову
Министр спорта Самарской области рассказал, когда уступит Александру Фетисову место председателя Совета директоров "Крыльев Советов". Он отметил, что скорее всего это произойдет в апреле, а не в марте - именно эта дата называлась сначала.
- Уйду из "Крыльев Советов", когда растает снег в Самаре, прямо вот на всех улицах, - отметил Дмитрий Шляхтин в разговоре с журналистом "КП-Самара.
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Напомним, что на пресс-конференции губернатора Дмитрия Азарова в середине января стало известно, что Шляхтина на посту главы Совета директоров "Крыльев" сменит Александр Фетисов. Он уже посещает и контролирует все мероприятия команды, дает официальные комментарии, но официально в должность еще не вступил. На встрече с болельщиками клуба в КРЦ "Звезда" на просмотре матча с "Партизаном" Александр Борисович отметил, что официально смена руководства произойдет весной. Сам Дмитрий Шляхтин сообщил, что давно обсуждал с главой региона это решение.
Также Дмитрий Шляхтин рассказал, что доволен дебютом новичков в официальном матче сезона с "Локомотивом".
- Мы знали, что усиление сработает, на это был расчет. Все игроки себя показали так, как были должны, - отметил он.
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ИСТОЧНИК KP.RU