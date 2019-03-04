2019-03-04T15:24:56+03:00
Общество

"Уйду из "Крыльев", когда растает снег": Дмитрий Шляхтин рассказал, когда официально уступит место Александру Фетисову

Министр спорта Самарской области планирует покинуть пост председателя Совета Директоров "Крыльев" в апреле
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Министр спорта Самарской области рассказал, когда уступит Александру Фетисову место председателя Совета директоров "Крыльев Советов". Он отметил, что скорее всего это произойдет в апреле, а не в марте - именно эта дата называлась сначала.

- Уйду из "Крыльев Советов", когда растает снег в Самаре, прямо вот на всех улицах, - отметил Дмитрий Шляхтин в разговоре с журналистом "КП-Самара.

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Напомним, что на пресс-конференции губернатора Дмитрия Азарова в середине января стало известно, что Шляхтина на посту главы Совета директоров "Крыльев" сменит Александр Фетисов. Он уже посещает и контролирует все мероприятия команды, дает официальные комментарии, но официально в должность еще не вступил. На встрече с болельщиками клуба в КРЦ "Звезда" на просмотре матча с "Партизаном" Александр Борисович отметил, что официально смена руководства произойдет весной. Сам Дмитрий Шляхтин сообщил, что давно обсуждал с главой региона это решение.

Также Дмитрий Шляхтин рассказал, что доволен дебютом новичков в официальном матче сезона с "Локомотивом".

- Мы знали, что усиление сработает, на это был расчет. Все игроки себя показали так, как были должны, - отметил он.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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