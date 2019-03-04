Адвокат экс-сотрудника ФСБ, обвиняемого в коррупции, умер во время судебного заседания

СЕГОДНЯ 15:33 2019-03-04T15:33:49+03:00

Владимира Гапонова пытались спасти участники процесса, сотрудники Самарского гарнизонного военного суда и медики, но их усилия оказались тщетными

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4 марта, в понедельник, в Самарском гарнизонном военном суде прошли слушания по делу бывшего майора ФСБ Сергея Абрамова, обвиняемого в покушении на мошенничества. Заседание не было завершено из-за трагедии - умер защитник Абрамова - Владимир Гапонов.

- Адвокат успел выступить, заявив, что вина его подзащитного не доказана и приведя аргументы в пользу этого. После этого во время выступления потерпевшего Гапонову стало плохо, - передает корреспондент "КП-Самара".

Сотрудники суда, участники процесса пытались реанимировать мужчину, делали ему прямой массаж сердца, но спасти несчастного им не удалось.

Скорая прибыла примерно через 15 минут после вызова. К тому моменту Владимир Гапонов уже не дышал. Реанимировать его не получилось.

Умершему было 63 года. Он работал в тольяттинской коллегии адвокатов “Легал”. Долгое время числился в прокуратуре, занимая в том числе и руководящие должности.

ИСТОЧНИК KP.RU