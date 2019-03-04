Адвокат экс-сотрудника ФСБ, обвиняемого в коррупции, умер во время судебного заседания
4 марта, в понедельник, в Самарском гарнизонном военном суде прошли слушания по делу бывшего майора ФСБ Сергея Абрамова, обвиняемого в покушении на мошенничества. Заседание не было завершено из-за трагедии - умер защитник Абрамова - Владимир Гапонов.
- Адвокат успел выступить, заявив, что вина его подзащитного не доказана и приведя аргументы в пользу этого. После этого во время выступления потерпевшего Гапонову стало плохо, - передает корреспондент "КП-Самара".
Сотрудники суда, участники процесса пытались реанимировать мужчину, делали ему прямой массаж сердца, но спасти несчастного им не удалось.
Скорая прибыла примерно через 15 минут после вызова. К тому моменту Владимир Гапонов уже не дышал. Реанимировать его не получилось.
Умершему было 63 года. Он работал в тольяттинской коллегии адвокатов “Легал”. Долгое время числился в прокуратуре, занимая в том числе и руководящие должности.
ИСТОЧНИК KP.RU