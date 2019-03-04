В мартовские праздники самарские электрички будут ездить по измененному расписанию

СЕГОДНЯ 15:38 2019-03-04T15:38:08+03:00

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В Самарской области из-за празднования Международного женского дня изменится расписание движения нескольких пригородных поездов. Об этом сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.

- 7 марта электрички будут ходить по пятничному расписанию, 8 и 9 - по субботнему, 10 марта - по воскресному. Часть поездов в эти дни ходить не будут, - сообщили представители компании.

Так, поезд № 6014/6013 Самара (отпр. 19.47) – Жигулевское море (приб. 21.23) в предстоящие праздники будет ходить только 7 и 10 марта (8 и 9 марта отменяется). Поезд № 6012/6011 Жигулевское море (отпр. 08.18) – Самара (приб. 09.56) будет курсировать 8 и 11 марта (9 и 10 марта отменяется. Поезд № 6743/6741 Бузулук (отпр. 16.18) – Колтубанка (приб. 16.54 - отпр. 16.56) – Самара (приб. 20.05) не будет ходить 8 и 9 марта, зато на нем можно будет прокатиться 7 и 10 марта. А вот поезд поезд № 6744/6742 Самара (отпр. 06.56) – Колтубанка (приб. 09.59 - отпр. 10.01) – Бузулук (приб. 10.42) будет курсировать 8 и 11 марта (9 и 10 марта этот маршрут отменяется). Везде указано местное время.

ИСТОЧНИК KP.RU