В Самарской области «черный лесоруб» заплатит более 300 тысяч рублей за три погубленных дуба

СЕГОДНЯ 15:49 2019-03-04T15:49:31+03:00

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В Самарской области привлекли к ответственности «черного лесоруба», который в конце прошлого года незаконно срубил три дуба в Нефтегорском лесничестве. Ущерб от его действий составил 332 255 рублей.

- Богатовский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему 1 год лишения свободы условно, - сообщили в правительстве Самарской области.

Кроме того, служители Фемиды удовлетворили иск министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области о возмещении ущерба. Теперь нарушителю придется выплатить государству более 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU