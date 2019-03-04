В Самарской области «черный лесоруб» заплатит более 300 тысяч рублей за три погубленных дуба
Суд признал мужчину виновным в незаконной рубке деревьев
Мужчина незаконно срубил три дуба в нефтегорском лесничествеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Самарской области привлекли к ответственности «черного лесоруба», который в конце прошлого года незаконно срубил три дуба в Нефтегорском лесничестве. Ущерб от его действий составил 332 255 рублей.
- Богатовский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему 1 год лишения свободы условно, - сообщили в правительстве Самарской области.
Кроме того, служители Фемиды удовлетворили иск министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области о возмещении ущерба. Теперь нарушителю придется выплатить государству более 300 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU