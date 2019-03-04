2019-03-04T16:23:45+03:00
Общество

Подарок на первый юбилей: губернатор пообещал построить в самарском кадетском корпусе новый спорткомплекс

Учебное заведение было образовано 5 лет назад, и теперь в его стенах обучаются 289 кадетов со всей страны
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской областиФото: Twitter.com
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Самарский кадетский корпус МВД РФ отметил 5-летний юбилей с момента образования. Приказ о его создании был подписан 4 марта 2014 году, а уже в сентябре он принял первых курсантов.

- Это важное и знаменательное событие не только для Самарской области, но и для всей системы МВД России. Я рад за ребят, которые пришли сюда по зову сердца, чтобы получить отличное образование, подготовить себя для службы в правоохранительных органах, - отметил в своем поздравлении глава региона Дмитрий Азаров.

Сейчас в кадетском корпусе обучаются 289 ребят со всех регионов России. Они проходят не только общеобразовательную программу, но и посещают различные секции: хор, занятия по игре на гитаре, хореографические кружки. Также кадеты тренируются в секциях бокса, дзюдо, самбо, рукопашного боя. Есть и те, кто увлекается легкой атлетикой, футболом и волейболом. Кроме того, здесь воспитанников учат военной подготовке, а также самоорганизации, дисциплине, ответственности, взаимовыручке, что может в дальнейшем им помочь и в жизни, и на работе.

В ближайшее время в кадетском корпусе приступят к строительству современного спорткомплекса со всем необходимым оборудованием. Такой подарок к первому юбилею учебного корпуса сделал губернатор Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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