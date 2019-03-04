2019-03-04T16:37:59+03:00
Спорт

«Динамо Самара» проиграло и выиграло с одинаковым счетом в матчах с чемпионом страны по мини-футболу

Обе встречи завершились со счетом 3:2
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: mfkgazprom-ugra.ruФото: mfkgazprom-ugra.ru
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«Динамо Самара» и «Газпром-Югра» на выходных в Югорске сыграли два матча 13 тура мини-футбольной Суперлиги. Первая игра завершилась победой хозяев 3:2, вторая – триумфом гостей с точно таким же счетом. В первой встрече за самарцев забили Крылов и Заболонков, во второй – Смирнов и Саносян (дубль).

- Мы показали, что наша команда может достигать результатов. Несмотря на то, что «Газпром» играл в усеченном составе, нам было очень сложно противостоять им. Мы выкладывались в каждой игре и вот в последнем матче наши старания дали результат. Как воздух для нас эти очки, чтобы в турнирной таблице зацепиться повыше перед плей-офф, - отметил игрок МФК «Динамо Самара» Максим Смирнов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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